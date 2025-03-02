Столицю накрив густий туман, а також погіршився стан повітря: поліція звернулась до киян (фото)

Учасникам дорожнього руху через погані погодні умови варто бути особливо уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР

Сьогодні, 2 березня, вулиці Києва накрив густий туман. Про це повідомляє «Главком».

Також про густий туман на дорогах попереджає пресслужба патрульної поліції міста.

«Закликаємо учасників дорожнього руху бути уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР», – йдеться в повідомленні.

Зокрема водіям рекомендують:

зменшити швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги;

їхати спокійно. Намагайтеся обійтись без обгонів і випереджень;

тримати дистанцію – чим більшою вона буде, тим краще;

обов’язково увімкнути ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок.

Рекомендації пішоходам:

переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;

не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;

виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Нагадаємо, у столиці сьогодні знову погіршився стан повітря.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 09:00 2 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 84. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Станом на 09:00 вологість повітря складає 96%.