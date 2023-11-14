Студенти «Львівської політехніки» влаштували акцію проти Фаріон (фото)

“Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові”.

Студенти Національного університету “Львівська політехніка” організували мітинг проти викладачки вишу та мовознавиці Ірини Фаріон на тлі скандалу через її висловлювання та публікацію листа з даними студента з окупованого Криму.

Про це повідомляє hromadske.

Під стіни вишу вийшли десятки студентів. У деяких із них були плакати з написами “Геть комуністку Фаріон” та “Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові”.

Згодом учасники акції зайшли всередину будівлі – начебто під кабінет Фаріон.