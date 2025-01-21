Суд арештував полковника та генерала, яких підозрюють у неналежній обороні Харківщини

Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжний захід колишньому командувачу оперативно-тактичного управління “Харків”, бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади Іллі Лапіну.

Про це повідомляють “Суспільне“, “Радіо Свобода“.

Згідно з рішенням суду, Галушкін проведе під вартою наступні 60 діб, альтернативою є внесення застави в сумі п’ять мільйонів гривень – повідомляє “Радіо Свобода”.

Суд задовільнив клопотання прокуратури частково.

Лапіну теж обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб, повідомила кореспондентка “Суспільного” з зали суду.

У засіданні щодо екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка оголосили перерву до 22 січня, у справі нібито зʼявилися нові дані.

Що передувало:

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України 20 січня затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Як повідомили джерела УП, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна .

генерал-лейтенанта та полковника . Як зазначається в повідомленні ДБР, слідством встановлено, що бригадний генерал ( Галушкін – ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

– ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр (полковник Лапін – ред.) своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське.

– ред.) своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське. Як зазначають у ДБР, під час відбиття наступу противника офіцер не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

УП