Суд обрав запобіжний захід 20-річному водію «Мерседеса», який скоїв смертельну ДТП у Львові

За рішенням суду, водій — 20-річний мешканець Вінницької області перебуватиме під нічним домашнім арештом. За скоєне йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 червня о 13.15 на вулиці Городоцькій у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 20-річний мешканець Вінницької області, скоїв наїзд на жителя Львівського району віком 38 років, який переходив проїзну частину у межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

14 червня слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини повідомили водію про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області