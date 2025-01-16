Суд поновив на посаді київського прокурора, звільненого за скандал довкола собачого притулку

Київський окружний адмінсуд скасував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про звільнення Сергія Онищенка з Київської міської прокуратури.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 18 грудня.

Позивачу мають виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 721 тис.грн.

Звільненню передувало те, що в травні 2023-го депутат Київської міської ради у Фейсбук написав, що до виселення собачого притулку «Дайте жити тварині» причетні місцевий прокурор і його батько. Два депутати виїхали на місце і завадили представникам кооперативу встановлювати паркан навколо гаражного кооперативу, мотивуючи свої дії захистом притулку для собак.

Зʼясувалося, що Онищенко був старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо шахрайського заволодіння земельними ділянками поряд із цим притулком. А ще по сусідству був гаражно-будівельний кооператив «Деміївський яр», в якому сам прокурор Онищенко володів гаражем, а його батько був заступником голови кооперативу.

Прокурор Онищенко, начебто, скористався службовими можливостями для тиску на притулок. Під приводом кримінального провадження звертався до державних та контролюючих органів, вимагаючи перевірити, чи законно притулок для собак займає свою земельну ділянку.

У січні 2024-го Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів звільнила Онищенка за порушення професійної етики.

Онищенко оскаржував це і це пояснив суду, що з 2007 року вони з батьком мають у згаданому кооперативі гаражі, які офіційно законно збудовані і зареєстровані і які він щорічно вказує у своїй майновій декларації.

У кримінальному провадженні йшлося про замах на заволодіння трьома земельними ділянками комунальної форми власності, загальною площею 30 соток, вартістю 8,5 млн. грн. Способом заволодіння була незаконна реєстрація права власності на три неіснуючі житлові будинки. На земельних ділянках, які є предметом злочинного посягання, розташований так званий «притулок для тварин» та самовільно побудована цегляна споруда, яка використовувалась як нелегальна станція технічного обслуговування автомобілів. У подальшому земельні ділянки були визнані речовим доказом і арештовані.

Онищенко доводив, що не мав конфлікту інтересів і особистої заінтересованості у кримінальному провадженні. І лише як процесуальний керівник у кримінальному провадженні повідомив про виявлені порушення уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування для вжиття заходів реагування у встановленому законом порядку.

Окрім того, представники притулку у поясненнях, наданих як під час службового розслідування, так і під час допитів як свідки у кримінальному провадженні, не повідомили про конфлікт із приводу меж землекористування.

Голова ГБК «Деміївський Яр» та його заступник пояснили, що гаражний кооператив ніколи не претендував на земельну ділянку притулку, оскільки з 1996 року має в постійному користуванні більше 2 га землі, з яких забудовано приблизно 75% і планує продовження будівництва тільки на власній території. Кооператив і притулок для тварин розділяє земельна ділянка, яка належить територіальній громаді міста Києва. У притулку є свій підхід і підʼїзд до власної території і кооператив жодним чином не може перешкодити їм у доступі на власну територію.

Кримінальна справа про замах на шахрайське заволодіння землею із 2023-го перебуває на розгляді Голосіївського суду Києва. На лаві пʼятеро підсудних, у тому числі інженер-землевпорядник і приватний нотаріус, яка, за версією обвинувачення, зареєструвала право власності на неіснуючі будинки.