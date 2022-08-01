Суд поновив на роботі слідчого, який ховав хабара у вбиральні за вказівкою керівника

Кіровоградський окружний адміністративний суд поновив на посаді слідчого Кропивницького райуправління поліції. Суд став на бік правоохоронця, якого звинувачували у переховуванні хабара у вбиральні за вказівкою керівника, а потім звільнили з роботи.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 7 червня.

У липні 2021-го Територіальне управління ДБР у Миколаєві вручило підозру слідчому Кропивницького районного управління поліції. Він із керівником начебто вимагали від батька підозрюваного хабар у справі про завдання тілесного ушкодження. За винагороду правоохоронці буцімто обіцяли не змінювати кваліфікацію на тяжку або закрити провадження.

Батько підозрюваного сказав суду, що звернувся до керівника слідчого з проханням допомогти сину. Той повідомив, що допомога вартує 3 тис. доларів США. Не маючи таких грошей і розуміючи, що сина можуть взяти під варту, чоловік подав заяву про вимагання хабара. Потім приніс гроші у кабінет керівника, який сказав покласти їх у тумбочку в вбиральні. Чоловік стверджував, що бачив і чув, як у коридорі керівник звернувся до підлеглого слідчого, щоб він щось забрав у вбиральні.

Старший поліцейський говорив, що це провокація і чоловіка, який подав заяву, він знає тривалий час. Переконував, що не просив забрати гроші у вбиральні поліції. Не знає, хто перемістив їх із тумбочки.

Звільнений слідчий повідомив суду, що сумлінно розслідував справу та не вступав у відносини з батьком підозрюваного щодо хабара. Зазначив, що не отримував жодних протиправних вказівок від керівника щодо розслідування та не знав про його намір отримати неправомірну винагороду. Стверджував, що не заходив у вбиральню та не переміщував гроші.

Слідчого звільнили зі служби за те, що не відмовився від пропозиції хабара та не повідомив про неї керівництво, не задокументував таку пропозицію, не залучив свідків.

Під час огляду вбиральні встановлено, що що гроші, справді, були переміщені із тумбочки. Суд переглянув відео передачі коштів та встановив на, що записі нема зображення і голосу слідчого. А також на записі відсутні розмови, коли керівник нібито сказав підлеглому забрати щось у вбиральні.

Дослідивши докази, суд зробив висновок про недоведеність факту порушень і, навпаки, що є докази, які спростовують версію, що слідчий переміщував кошти. Адже, за висновками експертів, в змивах з рук слідчого не знайшли спеціальної хімічної речовини, якою помічались грошові купюри. На аркуші паперу, в якому знаходились кошти, виявили 6 слідів пальців рук, які придатні для ідентифікації. Проте адвокату позивача відмовили у дактилоскопічній експертизі.

Суд скасував наказ про звільнення з поліції і поновив чоловіка на посаді та ухвалив стягнути з ГУ Нацполіції в Кіровоградській області більше 75 тис. грн. середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 15 вересня 2021 року.