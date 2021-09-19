Суд признал невиновным участника смертельного ДТП – причиной аварии стала разрушенная дорога

В Николаевской области уд признал невиновным водителя, которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения, что стало причиной смерти человека. Суд также отметил, что причиной смертельной аварии стало плохое состояние дороги.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Речь идет о ДТП в Арбузинском районе на автодорогеМ-13 «Кировоград – Платоново», которое случилось еще в мае 2016 года. Тогда Renault Duster въехал в тягач MAN. Один из пассажиров кроссовера скончался в больнице из-за полученных травм.

Согласно позиции гособвинения, обвиняемый двигался на исправном Renault Duster скоростью примерно 100 — 150 километров в час. Он проявил невнимательность, проигнорировал знак, предупреждающий о выбоинах и не скинул скорость. В результате этого он якобы потерял управление, Renault занесло влево, где он столкнулся с припаркованным в кармане тягачом.

Водитель Renault Duster не признавал свою вину. Он рассказал, что он ехал со скоростью примерно 80-90 километров в час, дорога была нормально. На границе Кировоградской и Николаевской областей, он боковым зрением увидел знак «Выбоина», однако машину начало бросать уже через несколько секунд после этого. Он начал тормозить, но поскольку ямы на дороге были очень глубокие, то машину подбрасывало.

Потом машину резко повело влево и произошло столкновение с MAN. Когда он выбрался из машины, то увидел своего пассажира, который через время умер в больнице, возле грузовика. Заднее правое колесо его автомобиля было полностью спущенным. Водитель в этой аварии получил перелом ключицы и трещину ноги.

Также обвиняемый рассказал, что следственный эксперимент проводился в октябре 2016 года, и дорожное покрытие уже было измененным, засыпанное щебнем, поэтому он не уверен в том, что показывал те ямы, в которые угодил перед столкновением с MAN.

Водитель MAN рассказал, что увидел Renault Duster, со скоростью примерно 100 километров в час, уже в тот момент, когда автомобиль был неуправляем. Он говорил, что колеса были вывернуты вправо, то есть водитель кроссовера пытался избежать столкновения, но машину все равно тянуло в лоб тягача.

Также свидетель рассказал, что следом за Renault на метров 30-40 тянулся металлический след, то есть автомобиль фактически преодолел это расстояние без шины.

Водитель MAN также рассказал, что на этом участке глубина ям достигала 20-40 сантиметров, куски бетона поднимаются вверх.

В ходе изучения доказательств выявились небольшие неисправности в автомобиле и нарушения со стороны обвиняемого, но они давали

«Итак, в свете вышеизложенного, можно сделать вывод о недоказанности «вне разумного сомнения» того, что Лицо_1, управляя автомобилем марки «Renault Duster», непосредственно перед ДТП или за определенное время до момента его наступления, был невнимательным и не следил за дорожной обстановкой и не реагировал на ее изменение, а так же и отвлекался от управления ТС (п. 2.3 «б» ПДД) при выборе безопасной скорости движения не учитывал дорожную обстановку, чтобы иметь возможность постоянно контролировать движение автомобиля и безопасно управлять ею (п. 12.1 ПДД); при возникновении опасности для движения, которую он был объективно способен обнаружить, немедленно не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки ТС или безопасного для других участников движения объезда препятствия (п. 12.3 ПДД) и превысил установленную на данном участке дороги установленную скорость движения (п. 12.6 «г» ПДД), в ходе судебного разбирательства установлено не было», – говорится в пояснении изученных судом доказательств.

При этом было установлено, что техническое состояние дороги и организация движения на участке, где случилось ДТП, «не обеспечивали безопасность дорожного движения, по крайней мере, хотя бы путем установления ступенчатого ограничения скорости движения и обеспечения достаточной видимости дорожного знака 1.12 «Выбоина», в результате чего водитель не имел технической возможности выбрать безопасную скорость и безопасные приемы управления, а так же остановить управляемый им автомобиль с имеющимися на дороге повреждений».

«Это привело к потере возможности содержать заданное прямолинейное движение автомобиля, следствием чего стал его снос в сторону недвижимого объекта — автомобиля марки «МАН» и столкновение с ним», – отметил суд.

В итоге судья Арбузинского райсуда Ирина Явица признала Сергея Г. невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, и оправдала его в связи с недоказанностью в его действиях состава этого уголовного преступления.