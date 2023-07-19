Суд продовжив тримання під вартою полковника Червінського. Він вважає справу політичним переслідуванням

Суд підтримав позицію прокуратури, в той час як захист клопотав про повне скасування запобіжного заходу.

Шевченківський райсуд на засіданні 18 липня продовжив ще на два місяці термін тримання під вартою без права на заставу полковника та колишнього в.о. командира частини ССО Романа Червінського. Адвокатка підозрюваного Людмила Куса повідомила “Суспільному”, що рішення оскарживатимуть.

Засідання суду проходило в закритому режимі. Захист клопотав про повне скасування запобіжного заходу, але суд підтримав позицію прокурора і продовжив арешт.

За словами адвокатки, до суду прийшли близько 10 людей, які готові взяти полковника на поруки, зокрема екссекретар РНБО Олександр Турчинов, екскерівник ГУР Міноборони Василь Бурба та генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Червінський підозрюється в перевищенні службових повноважень, що мало тяжкі наслідки. Слідство стверджує, що полковник без погодження із керівництвом сам вербував російського пілота та дав йому координати аеродрому “Канатове”, аби той посадив туди літак. Однак операція зірвалася, а окупанти 23 липня обстріляли цей аеродром.

Сторона захисту стверджує, що полковник про всі дії повідомляв своє керівництво, а російський літак на аеродром хотіли посадити, аби отримати доступ до спеціального обладнання авіації ворога. Куса зазначила, що росіяни цей аеродром тричі обстрілювали і до спецоперації Червінського.

“Ми просимо про допит вищого командування. Ми також просили допитати пана Залужного в рамках цієї справи і отримували відповідне рішення суду, яке зобов’язувало слідчого це зробити. Ми наполягаємо на таких допитах і будемо подальшому доводити, що всі свої дії він (Червінський – ред.) погоджував, отримав від свого керівництва відповідні дозволи”, – заявила адвокатка.

Червінський заявляв, що операцію на “Канатовому” проводили за погодженням керівництва. Він вважає справу політичним переслідуванням через те, що на телебаченні публічно підтвердив існування проведення операції у 2021 році, під час якої проводилося затримання “вагнерівців” на території Білорусі.

Червінський отримав підозру 21 квітня 2023 за статтею “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”.

За версією обвинувачення, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішив провести “спецоперацію” – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром “Канатове” Кіровоградської області. В результаті – один військовий загинув, 17 отримало поранення. // LB.ua