Суд виправдав водія у справі про смертельну ДТП на дорозі з неякісним покриттям

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав колишнього водія швидкої допомоги невинуватим в автопригоді зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 30 січня.

Аварія трапилась 7 грудня 2015 року біля села Скаржинці Хмельницької області. На смугу, якою їхав мікроавтобус швидкої, виїхав Fiat, який намагався обігнати вантажівку із цистерною. Розуміючи, що не встигне завершити маневр, водій Fiat з’їхав із дороги на зустрічне узбіччя. Водночас водій швидкої, замість зменшити швидкість чи зупинитися, змінив напрямок руху, перетнув лінію горизонтальної розмітки і зіткнувся з вантажівкою. Пасажир мікроавтобуса – лікар – загинув від травм.

Обвинувачений вину не визнав. У судовому засіданні він розповів, що Fiat раптово виїхав з-за вантажівки, коли відстань між його автомобілем і Fiat була 70-80 метрів. Побачивши цей автомобіль на своїй смузі руху, він почав різко гальмувати, але на дорозі були нерівності та напливи асфальту, тому його кинуло в сторону узбіччя, після чого машину почало розвертати в ліву сторону проти годинникої стрілки та викинуло на смугу зустрічного руху, де його автомобіль вдарила вантажівка.

Чоловік вважає винуватцем ДТП водія автомобіля Fiat, який не переконався у безпечності маневру обгону.

За клопотанням захисника обвинуваченого експертом Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проводилось будівельно-технічне дослідження. Експерт встановив, що ділянка дорожнього покриття на місці ДТП була у неналежному стані, зокрема, малися напливи асфальту та осідання дорожнього полотна.

За результатами комісійної інженерно-технічної експертизи, у випадку знаходження на ділянці дороги з неналежним покриттям у діях водія не вбачається порушень правил дорожнього руху.

Проаналізувавши докази, суд вважає, що обвинувачений насправді вжив необхідних заходів для зменшення швидкості, але саме водій Fiat перед початком обгону не переконався, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна.

Виправдуючи водія мікроавтобуса, суд зазначив, що саме водій Fiat перший створив небезпеку і мав більше можливостей уникнути ДТП, зменшивши швидкість і повернувшись на свою смугу руху. Але він цього не зробив і продовжив обгін. Пасажир Fiat підтвердив у суді, що водій, виявивши мікроавтобус, ще до п’яти секунд продовжував рухатися по зустрічній смузі.

Обвинувачений, навпаки, дотримався правил дорожнього руху, їхав із швидкістю до 70 км/год, яка не перевищує допустиму на цій ділянці автодороги. На обвинуваченого не покладався обов’язок передбачати виникнення аварійної ситуації кожного разу, коли водій зустрічного транспортного засобу, здійснюючи маневр обгону виїжджає на смугу зустрічного руху, а потім, перетинає смугу зустрічного руху та виїжджає на зустрічне узбіччя.

Чоловіка виправдали за відсутністю в його діях складу злочину.