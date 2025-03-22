Суд визнав протиправним рішення про відмову Порошенку у перетині державного кордону – адвокат

Суд визнав протиправним рішення про відмову Петру Порошенку у перетині державного кордону. Про це повідомив адвокат пʼятого Президента Ігор Головань. Він також зазначив: під час судового процесу зʼясувалось, що перетин кордону Петром Порошенком контролюється на рівні Голови ДПС.

«Вінницький окружний адміністративний суд рішенням від 20 березня 2025 року у справі 120/683/25 позовну заяву Порошенка Петра Олексійовича до 6-го Волинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини 9971) задовольнив. Визнано протиправним та скасоване рішення начальника відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби «Амбуків» 6-го Волинського прикордонного загону від 16.01.2025 N113 про відмову в перетинанні державного кордону України Порошенку Петру Олексійовичу», – пише Головань.

«Але ж ми знаємо, що рішення про заборону Петру Порошенку виїздити за кордон для захисту інтересів нашої держави приймали не прикордонники. Про те, хто і як у ручному режимі керує пропускними пунктами на кордоні, повідомив суду заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю полковник Ігор Кагляк», – повідомляє адвокат.

«Виявляється, всім-всім українським прикордонникам було суворо наказано при появі на кордоні Петра Порошенка у будь-який час дня і ночі негайно телефонувати безпосередньо Голові ДПСУ. А якщо не додзвоняться – то полковнику Простакову Андрію. А вже той вирішуватиме, що робити далі», – констатує Ігор Головань.

«Навряд чи навіть керівник Державної прикордонної служби України наважиться самостійно прийняти якесь рішення, яке стосувалося б Петра Порошенка. А оскільки контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється Президентом України, можемо не сумніватися, що саме Зеленський є особистим прикордонником Порошенка», – вважає адвокат. // Європейська Солідарність