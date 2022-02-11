Суд залишив в силі особисте зобов’язання Порошенку

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про застосування особистого зобов’язання до п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.

“Колегія суддів постановила, ухвалу судді Печерського районного суду Києва від 19 січня…залишити без змін…”, — сказав суддя.

Прокурори наполягали на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн. // УНН