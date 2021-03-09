Суд звільнив від покарання водія, який тричі переїхав 4-річну дівчинку в Дрогобичі

Водій відшкодував родичам дівчинки моральну і матеріальну шкоду

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області звільнив від покарання водія Volkswagen Golf, який торік 6 серпня тричі наїхав на 4-річну дівчинку. Дитина отримала численні травми, втім водієві вдалось із її батьками примиритись.

Інцидент трапився 6 серпня 2020 року в Дрогобичі. 4-річна дівчинка каталася на самокаті на парковці магазину на вул. Стрийській. У цей час 19-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, наїхав на неї. Спершу він зачепив дитину заднім колесом, потім переїхав її переднім. Коли дівчинка вже лежала на землі, водій, не зупиняючись, ще раз переїхав її лівим переднім колесом. Унаслідок наїзду у дівчинки не виявили жодного перелому, однак вона отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки та легень, струс головного мозку.