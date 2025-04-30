Суддю з Дніпропетровщини, який вчетверте «забив» на кваліфікаційне оцінювання, визнали не відповідаючим займаній посаді

Суддю Петропавлівського райсуду Дніпропетровської області Петра Бурду визнали таким, що не відповідає займаній посаді. Суддя вчетверте не з’явився на кваліфікаційне оцінювання, тому засідання відбулося без його участі.

Що відомо про суддю?

У висновку ГРД йдеться, що суддя системно затягував справи про п’яне кермування або відмову від огляду (відомо про щонайменше 5 справ, аж поки строки притягнення не минали, і порушники уникали відповідальності. Суддя намагався виправдатися: мовляв, повістки надсилав, люди не приходили, часу не вистачало… Однак, суд міг розглядати справи без обвинувачених, якщо ті не приходять.

Ба більше — в декларації родинних зв’язків він не вказав доньку, яка з 2014 року працює в суді Харкова. Пояснення? «Помічник судді — це не апарат суду». Тільки закон каже інакше. Суддя також не задекларував будинок площею 347 кв. м, два гаражі та господарську будівлю, які офіційно належать його дружині.

Також суддя у своїй анкеті вказав, що не здійснював жодної іншої діяльності, окрім суддівської. Однак досьє свідчить, що у 2008–2012 роках він регулярно представляв інтереси сторонніх осіб у судах — щонайменше шість разів, на підставі виданих довіреностей. Ці факти він сам підтвердив на співбесіді під час конкурсу до ВАКС. Через це ВККС у січні 2019 року припинила його участь.

Рішення ухвалила колегія №2 у складі Руслана Сидоровича, Людмили Волкової та Романа Кидисюка. Це показовий кейс, коли судді не вдалося уникнути кваліфу, попри постійні неявки. Очікуємо на звільнення від ВРП. // Prosud