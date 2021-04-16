Судитимуть водія, який скоїв ДТП з двома загиблими на Майдані Незалежності

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно водія іномарки, який 30 жовтня 2020 року спричинив масштабну автопригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками (ч. 3 ст. 286 КК України).



Згідно з матеріалами слідства, 66-річний підозрюваний, достовірно знаючи про свій хворобливий стан та усвідомлюючи, що цей стан у будь-який момент може погіршитись, свідомо розпочав керування технічно справним автомобілем марки «Land Rover Discovery».

Так, рухаючись зі сторони вул. Михайлівській в напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні, підозрюваний виїхав з проїзної частини на тротуар та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем, після чого, перебуваючи за кермом некерованого автомобіля, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності, та, не вживши негайних заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу, спричинив наїзд на двох жінок-пішоходів, які загинули на місці.

Згідно з висновками експертів, порушення з боку водія Правил дорожнього руху України та Наказів МОЗ України, у тому числі «Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами», знаходяться у прямому причинному зв’язку з виникненням даної дорожньо-транспортної події та її наслідками.

Наразі обвинувальний акт відносно водія скеровано до Шевченківського районного суду м. Києві для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури