Судно з українським зерном сіло на мілину біля Стамбулу і перекрило рух протокою
У четвер, 1 вересня, судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцелярії губернатора Стамбула, яке наводить Sky News.
У відомстві зазначають, що на мілину сіло судно Lady Zehma, яке перевозить близько 3 тисяч тонн української кукурудзи. Це було умисне рішення екіпажу, оскільки у судна відмовило кермо.
Варто зауважити, що кількома днями раніше судно Lady Zehma вийшло з українського морського порту “Чорноморськ”. Воно прямує в італійське місто Равенна.