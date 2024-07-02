Судові охоронці Харківщини ефективно протидіють незаконному проникненню заборонених предметів до судових установ

Судові охоронці Харківщини запобігають пронесенню відвідувачами до судів сотень небезпечних предметів. Йдеться про ножі, зброю, електрошокери, балончики сльозогінної дії тощо. Через наслідки повномасштабного вторгнення, кількість таких фактів постійно зростає.

З початку поточного року було виявлено та заборонено до пронесення 24 118 предметів, які несуть потенційну загрозу безпеці учасників судового процесу.

Серед них:

вогнепальна зброя — 641 одиниця;

бойові патрони — 8 274 одиниці;

пристрої для відстрілу патронів (гумові кулі, пневматична, газова, травматична зброя) — 602 одиниці;

ножі — 4 302 одиниці;

електрошокові пристрої — 48 одиниць;

балончики зі сльозогінною та дратівливою речовиною — 2 449 одиниць,

піротехнічні засоби — 5 одиниць;

інші заборонені предмети — 609 одиниць.

Протягом першого півріччя 2024 року кількість виявлених ножів склала 4 302 одиниці. Це на 58% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Виявлення вогнепальної зброї зросло на 16,8 %, а пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, газовою чи травматичною зброєю — на 14 %.

Статистика показує, що кожен четвертий відвідувач міських судів Харкова бере з собою до суду предмети, що становлять загрозу. В обласних судах цей показник нижчий — кожен п’ятнадцятий.

Найбільше заборонених предметів беруть із собою відвідувачі Харківського апеляційного суду, Харківського окружного адміністративного суду, а також Київського, Дзержинського, Комінтернівського, Московського, Жовтневого, Ленінського районного суду та Чугуївського міського суду. Мінімальну кількість таких фактів зафіксовано в районних судах області: Лозівському, Люботинському, Барвінківському, Красноградському, Нововодолазькому, Сахновщинському та Краснокутському районних судах.

Тим часом число повідомлень про замінування у першому півріччі 2024 року знизилось 33.5% і склало 12 повідомлень.

Служба судової охорони закликає громадян утримуватися від пронесення до судових установ предметів, що становлять загрозу для життя, та дотримуватися правил перебування у судових установах для забезпечення безпеки всіх учасників судового процесу.

Пресслужба територіального управління

Служби судової охорони у Харківській області