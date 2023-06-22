Судитимуть водія автобуса, обвинуваченого у загибелі 3-х людей через скоєну ним ДТП

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо водія автобуса, обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель 3 осіб та отримання 2 потерпілими тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, ДТП скоєна 19 лютого цього року на трасі «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль» в межах села Хмелівка Тернопільського району Тернопільської області.

Водій автобуса Neoplan, керуючи транспортним засобом, не обрав безпечну швидкість руху і на заокругленій ділянці автодороги допустив боковий занос автобуса та з’їзд у кювет з перекиданням.

Внаслідок ДТП 3 людей загинули та ще 4 отримали травми, двоє з них – тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури