Сумська поліція розшукує безвісти зниклого 15-річного хлопця (фото)

До правоохоронців звернулась жінка та повідомила, що зник її 15-річний онук Іван Фомін. Зі слів заявниці, хлопець пішов з дому купатися та досі не повернувся.

Прикмети: Зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся світле.

Був одягнений у чорний спортивний костюм та сіру футболку.

У разі наявності будь-якої інформації про місцезнаходження зниклого, прохання терміново звертатися за телефонами:

(0542) 66-72-04,

050-30-72-005,

050-40-73-102

або за адресою: м. Суми, вул. Магістратська, 21.

Поліція звертається до громадян з проханням бути уважними та при можливості надати допомогу у встановленні місцезнаходження хлопця.

Відділ комунікації поліції Сумської області