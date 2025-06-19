Сумська поліція розшукує безвісти зниклого 15-річного хлопця (фото)
До правоохоронців звернулась жінка та повідомила, що зник її 15-річний онук Іван Фомін. Зі слів заявниці, хлопець пішов з дому купатися та досі не повернувся.
Прикмети: Зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся світле.
Був одягнений у чорний спортивний костюм та сіру футболку.
У разі наявності будь-якої інформації про місцезнаходження зниклого, прохання терміново звертатися за телефонами:
(0542) 66-72-04,
050-30-72-005,
050-40-73-102
або за адресою: м. Суми, вул. Магістратська, 21.
Поліція звертається до громадян з проханням бути уважними та при можливості надати допомогу у встановленні місцезнаходження хлопця.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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