«Свято несмаку й сексизму, сіськадовськ множиться»: «Квартал 95» втрапив у черговий скандал

«Гумористи» студії «Квартал 95» втрапили у черговий скандал – цього разу вони розбурхали мережу жартами про військових. Користувачі обурилися висміюванням військовослужбовців під час війни та назвали номер «святом несмаку й сексизму».

Гумористи студії «Квартал 95» висміяли тему рівненського воєнкома, що цілувався на робочому місці. За сюжетом, військком із декількома жінками вигадали шифр у вигляді поцілунків та непристойної поведінки через те, що ворог встановив у кабінеті камери.

Актори обіграли шифр під назвою «ДПО» (дотики-поцілунки-обнімашки, як пояснили гумористи) – усе зводиться до того, що таким чином військком та його підлеглі спілкуються задля конспірації. Однак, судячи по коментарях до відео, українці далеко не в захваті він таких жартів:

«Як на мене, то це не “КВНщики”, а аморальні вир*дки, діям яких явно має бути надана оцінка в рамках ч.1 ст. 114-1 Кримінального Кодексу України»

«Свято несмаку й сексизму, сіськадовськ множиться. Не здивуюсь, якщо наступного разу вони будуть злягатись на сцені під регіт глядачів»

Нагадаємо, наприкінці березня в мережі з’явилося відео за участі начальника Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковника Олександра Ярмошевича. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у військовій формі спочатку цілується з однією жінкою, також у формі ЗСУ, а вже через деякий час з іншою.

Згодом Олександр Ярмошевич написав рапорт на звільнення. В Оперативному командуванні «Захід» зазначили, що командування не має претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, втім зауважили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці. // Главком