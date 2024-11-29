Силовики водометами та сльозогінним газом розігнали «Євромайдан» у Грузії (відео)

Грузинські силовики жорстко розігнали учасників акції протесту проти відмови від євроінтеграції.

Після оголошення урядом рішення призупинити переговори з Євросоюзом про членство, тисячі мітингувальників зібралися біля парламенту та біля будівлі офісу правлячої партії «Грузинська мрія».

До протесту під стінами парламенту приєдналася також президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Перед цим на екстреному брифінгу за участі об’єднаної опозиції вона заявила, що нелегітимний уряд оголосив війну власному народу

«Сьогодні країна на шляху від Європи до Росії», – сказала Зурабішвілі.

Вона звернулася до спецпризначенців і закликала їх служити народу Грузії та подумати про майбутнє своїх дітей.

Практично одночасно із мітингувальниками, до Парламенту та навколишніх вулиць почали звозити правоохоронців та спецназ.

Близько опівночі між протестувальниками, які почали зводити барикади, та поліцейськими спалахнули сутички, коли люди намагалися наблизитися до парламенту з вулиці Чичинадзе. Для того, аби відтіснити мітингувальників від службового входу до парламенту, поліція використала димові шашки та водомети. При цьому, учасники акції протесту, які потрапили під струмені води, повідомляють про печіння шкіри та очей.

Зрештою, силовики зачистили площу біля парламенту Грузії, барикади протестувальників змиті водометами, територію перед будівлею контролює спецназ.

Учасників акції протесту продовжували затримувати на проспекті Руставелі та у соборі Кашветі, де ті сподівалися сховатися від сльозогінного газу.

Після розгону протестувальники знову заходилися будувати барикади та запалили багаття, аби зігрітися та просушити мокрий від застосування поліцією водометів одяг.

Водночас, до вулиць, на яких розташувалися учасники протесту, звозять нових спецпризначенців.

О 5 ранку за місцевим часом силовики почали черговий штурм.

У МВС Грузії повідомили, що протест «перейшов межі закону», тому були застосовані спеціальні засоби. За даними міністерства, троє поліцейських отримали поранення, кількість постраждалих серед протестувальників поки невідома.

Правозахисники заявили, що МВС застосовує силу непропорційно. Також з урахуванням низької температури повітря використання водометів можна трактувати як нелюдське поводження. Вони вимагають від МВС терміново оприлюднити інформацію про речовини, що застосовуються для розгону акції протесту, аби медики могли оперативно реагувати та надавати допомогу постраждалим. Їх прохання у МВС проігнорували.

Напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій йдеться, що спірні парламентські вибори, на яких правляча партія Грузії, яка стає дедалі більш авторитарною, отримала значну більшість, мають бути проведені заново через численні порушення.

Прем’єр-міністр країни назвав резолюцію «жалюгідним папірцем». // Дзеркало тижня