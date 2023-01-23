Синоптики попереджають про повінь на півночі України: оголошено червоний рівень небезпеки (карта)

Стихійне явище очікується на Чернігівщині. Також підтоплення очікуються на північному заході країни.

В Україні найближчими днями очікуються значні підтоплення. Попередження про стихію оприлюднив Укргідрометцентр.

“23-26 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області) утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки)”, – йдеться у попередженні.

Також, за даними синоптиків, на ділянці Десни Новгород-Сіверський – Макошине триватиме поступове підвищення рівнів води, збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; на притоці Десни р. Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Через це у вказаному районі оголошено ІІ рівень небезпеки.

З 24 по 26 січня на річках Прип’ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської областi продовжиться підйом рівнів води.

“Відбуватиметься подальше затоплення присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв (І рiвень небезпеки)”, – попередили синоптики. // УНІАН