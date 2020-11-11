Тела пропавших на Житомирщине мужчины и его пасынка нашли в авто на дне реки

В Житомирской области на дне реки Случ возле с. Полянки в затопленном автомобиле обнаружили тела 39-летнего мужчины и его 14-летнего пасынка, которых разыскивали двое суток. В полиции считают, что водитель не справился с управлением и въехал в реку.

Мужчина с сыном исчезли 9 ноября в 5 часов вечера. По словам женщины, перед исчезновением мужчина заезжал к ней на работу, а с сыном она говорила по телефону. Якобы мужчина взял сына и собаку и они поехали в лес, но так и не вернулись.

При обследовании берега на траве и камышах были найдены характерные следы шин, которые вели к воде.

«Стопроцентной уверенности в том, что там проехала машина, не было — хотелось надеяться на лучшее. Однако при тщательном исследовании реки, к которому присоединились водолазы областной аварийно-спасательной службы, было выявлено затопленное транспортное средство», — рассказал начальник ГУНП Юрий Олейник.

Автомобиль подняли со дна водоема лишь с помощью спецтехники.

«В рамках досудебного расследования, начатого по факту исчезновения мужчины и мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза причин их смерти», — сообщили в полиции.

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»