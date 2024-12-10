Тепер навіть тест на IQ для суддів не обов’язковий. А «захмарні» зарплати і пенсії?

Тест на когнітивні здібності з 75% прохідним балом більше не є обов’язковим.

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону “Про судоустрій і статус суддів”, які вплинуть на процес відбору кандидатів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Основні зміни стосуються скасування складного тесту на IQ: тест на когнітивні здібності з 75% прохідним балом більше не є обов’язковим.

Відтепер Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) самостійно визначатиме прохідний бал для тестів.

Крім того, кандидати зможуть обирати спеціалізацію для складання кваліфікаційного іспиту (адміністративна, господарська або загальна юрисдикція).

Іспит включатиме питання з історії української державності, загальні правові знання, практичні завдання, пов’язані з обраною спеціалізацією.

ВККС зобов’язана публікувати форму тестів, перелік питань і програму за 30 днів до іспиту. Ці зміни мають допомогти удосконалити систему відбору суддів, зробивши її більш орієнтованою на потреби судочинства, а також знизити ризики корупції в судовій системі. // Дзеркало тижня