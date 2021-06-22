Тепловоз здійснив зіткнення з мопедом «Хонда Такт» під керуванням 48-річного жителя м. Бердичева, дядько був ушпиталений тепловоз не постраждав
Подія сталася уночі 20 червня на пішохідному переході через колії на залізничній станції «Бердичів». Травмованого було ушпиталено до хірургічного відділення міської лікарні.
Попередньо, близько 03:20 тепловоз, що рухався додатковою залізничною колією, здійснив зіткнення з мопедом «Хонда Такт», під керуванням 48-річного жителя м. Бердичева, який знаходився на пішохідному переході.
Унаслідок події бердичівлянин отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до хірургічного відділення місцевої лікарні.
Нині слідчі встановлюють всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
Водночас поліцейські закликають громадян суворо дотримуватись правил безпеки на залізниці. Зокрема, переходьте залізничні колії тільки в установлених місцях (пішохідні мости, переходи, тунелі, переїзди, тощо). На станціях, де немає мостів і тунелів, залізничні колії слід переходити по спеціальних настилах, біля яких встановлені покажчики «Перехід через колії».
Перед тим, як увійти в небезпечну зону, впевніться у відсутності потяга. Стежте за звуковими сигналами, що подаються з локомотива, електропоїзда тощо при наближенні до перону чи платформи та подбайте про безпечну відстань під час проходження потяга. Будьте уважні та обережні!
Відділ комунікації поліції Житомирської областіTweet