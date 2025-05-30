The New York Times: Ілон Маск «інтенсивно» вживав наркотики, включаючи кетамін, екстазі та гриби
The New York Times: Сімейне життя Маска ставало дедалі бурхливішим через «дубльовані» романтичні стосунки.
Ілон Маск, який у 2024 році став одним із найближчих союзників Дональда Трампа, інтенсивно вживав наркотики, значно більше, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на свої джерела, пише «Главком».
Як зазначає видання, незрозуміло, чи вживав 53-річний Маск наркотики, коли цього року став невід’ємною частиною Білого дому та отримав повноваження щодо скорочення федеральної бюрократії. Однак його поведінка в цей період була непередбачуваною: він ображав членів кабінету міністрів, жестикулював як нацист та спотворював свої відповіді в постановочних інтерв’ю.Паралельно з цим, за документами та інтерв’ю, сімейне життя Маска ставало дедалі бурхливішим через «дубльовані» романтичні стосунки та приватні судові тяжби, пов’язані з його зростаючим потомством.
Білий дім відмовився коментувати, чи просив він Маска пройти тести на наркотики. Хоча аерокосмічна фірма Маска, SpaceX, як великий державний підрядник, зобов’язана підтримувати робочу силу, вільну від наркотиків, та проводити випадкові тести, Маск, за словами джерел, близьких до процесу, отримував завчасне попередження про ці тести. SpaceX не відповіла на запитання щодо цих попереджень.
Прихильники Маска вважають його ексцентричним генієм, чий стиль управління є ключем до успіху. Проте минулого року, коли він вийшов на політичну арену, деякі люди, які його знали, були стурбовані його частим вживанням наркотиків, перепадами настрою та зацикленістю на бажанні мати більше дітей. Як зазначає видання, ця інформація ґрунтується на особистих повідомленнях та інтерв’ю з більш ніж десятком людей, які знали Маска або працювали з ним.
Цього року деякі з його давніх друзів відреклися від нього, вказавши на недоліки його публічної поведінки. «Ілон дедалі більше розширює межі своєї поганої поведінки», – сказав Філіп Лоу, нейробіолог і колишній друг Маска, який розкритикував його за жест, схожий на нацистський, на мітингу.
Маск публічно говорив про свої проблеми з психічним здоров’ям, але заперечував серйозне вживання наркотиків. Проте, за даними The New York Times, він часто вживав кетамін, іноді щодня, та змішував його з іншими наркотиками. Межа між медичним та рекреаційним використанням була розмитою, що викликало занепокоєння у його оточення. Він також вживав екстазі та психоделічні гриби на приватних зібраннях.
Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA) США офіційно схвалило використання кетаміну лише як анестетика, хоча лікарі можуть призначати його для лікування психічних розладів. Проте FDA попереджає про ризики, включаючи залежність та проблеми з сечовим міхуром при хронічному вживанні.
Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск залишиться неофіційним радником президента США Дональда Трампа після рішення піти з посади керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE).