TikTok виявив російську мережу дезінформації, яка поширювали пропаганду про Україну, – ЗМІ

TikTok виявив російську дезінформаційну мережу, яка влітку 2022 року розповсюджувала пропаганду про війну в Україні.

Мережа працювала в Росії, але орієнтувалася в основному на жителів Німеччини, Італії та Великобританії, які розмовляють їх мовами. Близько 1700 облікових записів, які належать мережі, могли поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під облікові записи, створені місцевими користувачами. У період з липня по вересень 2022 року ці акаунти залучили 133 564 підписників.

Незрозуміло, чи була мережа пов’язана з російським урядом. Викриття були розкриті у звіті, поданому відповідно до Кодексу практики ЄС з дезінформації.

“Ми не допускаємо дій, які можуть підірвати цілісність нашої платформи або справжність наших користувачів. Той факт, що ці мережі та пов’язані з ними облікові записи були швидко ідентифіковані та видалені, свідчить про значні ресурси, які ми вклали на захист нашої спільноти від введення в оману”, – заявив представник TikTok.