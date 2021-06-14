Тільки від початку червня на водоймах України загинули майже 40 людей, 8 з них — діти

З початку року вода забрала життя 27 юних українців.

Від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України загинуло майже 40 людей, восьмеро з них — діти. Всього з початку року вода забрала життя 27 юних українців.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Статистика загиблих у воді вражає, адже від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло майже 40 людей. Найгірше, що і кількість потонулих дітей у літній період традиційно зростає», — сказано в повідомленні.

Протягом минулої доби, 13 червня, на водоймах Донеччини загинули дві дитини. Зокрема, у м. Костянтинівка на ставку «Хрущовський» рятувальники під час пошуку виявили тіло хлопчика 2011 року народження, який потонув під час купання.

У с. Яцьківка, на Червонооскольському водосховищі хлопчик 2014 року народження стрибнув з містка у воду та не випірнув. Через деякий час пошуків, тіло хлопчика було знайдено відпочивальниками та передано співробітникам швидкої медичної допомоги. Після проведення реанімаційних заходів працівники швидкої медичної допомоги, на жаль, констатували смерть дитини.

Цього ж дня у м. Запоріжжя на р. Дніпро, місцевими мешканцями вилучено з води та передано на судмедекспертизу тіло підлітка 2006 року народження, який також потонув під час купання.

Як наголошують у ДСНС, у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність. Рятувальники закликають українців бути обачними і відповідальними, вирушаючи до водойм. // LB.ua