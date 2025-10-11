Тіло блогера-криптовалютника з вогнепальним пораненням виявили в авто в Оболонському районі столиці

Тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні зранку. Поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

Попередньо встановлено, що загиблий — підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близькім про пригнічений стан, через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство». Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Києва

***

За даними WARSHAL, це був криптопідприємець Костянтин Ганіч. Він відомий, як Костя Кудо.