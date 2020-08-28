Трагедія на Дніпрі: під баржу потрапив човен, один з рибалок загинув

Сьогодні вранці, 28 серпня, сталась трагічна подія на Дніпрі, неподалік від Нової Каховки, що на Херсонщині. Човен з двома місцевими рибалками затягнуло під баржу, яка йшла фарватером на шлюзування.

В результаті зіткнення плавзасобів човен перевернувся. Один рибалка дивом врятувався, інший – потонув.

Як стало відомо редакції Online НК, на місці події працює слідчо-оперативна група Новокаховського відділу поліції, яка встановлює причини трагедії. Відомо, що врятованого рибалку доправили до Центральної міської лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Інші подробиці трагедії будуть оприлюднені після закінчення слідчих дій.