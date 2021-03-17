Трагедія у Запоріжжі – загинула 6-річна дівчинка

Трагедія трапилася у мікрорайоні Бабурка, що в Хортицькому районі Запоріжжя.

За попередньою інформацією, на вулиці Ентузіастів,7 з вікна квартири, що на 9 поверсі чоловік викинув доньку своєї співмешканки. Дитина загинула.

Про трагедію паблік “Це Запоріжжя” розповіли очевидці. Матері дівчинки, за слова людей вдома не було, а сам чоловік був п’яним.

Інші джерела повідомляють, що ймовірно дитина з вікна випала сама, а співмешканець матері був затриманий поліцією у під’їзді будинку зі слідами крові на руках. Чи причетний він до смерті дитини з’ясовує поліції.

Мама дівчинки наче працює продавчинею на місцевому ринку. // regionnews.net.ua