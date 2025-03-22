Трампівській фрік федерального масштабу Маск вразив мережу ексцентричною поведінкою у Білому домі

Техмагнат грався зі столовими приборами просто під час вечері у Білому домі.

Техномагнат і глава Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск вчергове вразив своєю ексцентричною поведінкою. Він грався зі столовими приборами просто під час вечері у Білому домі. Як інформує «Главком», відповідне відео з’явилося в мережі.

Вочевидь, Ілону Маску стало нудно, і він вирішив зібрати разом ложки та вилку в одну інсталяцію. Причому зробив це прямо перед президентом США Дональдом Трампом та своєю новою дівчиною.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla.

Як відомо, 18 березня невідомий розстріляв і підпалив кілька автомобілів Tesla на заводі в Лас-Вегасі, пише CNN. Помічник шерифа Дорі Корен з департаменту поліції Лас-Вегаса, заявив, що «це був цілеспрямований напад на об’єкт Tesla».

«Поліцейські виявили кілька охоплених вогнем автомобілів, а також напис «Опір» на вхідних дверях підприємства», – сказав він.

За даними поліції, на відео з камер спостереження видно, як людина, одягнена в чорне, стріляла по автомобілях і підпалила два з них пляшками із запалювальною сумішшю. Ніхто не постраждав, і пожежники загасили пожежу до того, як вогонь встиг дістатися до акумуляторів автомобілів.

Поліцейські департаменти по всій території США розслідують хвилю нападів на автосалони, зарядні станції та транспортні засоби, що належать компанії Tesla, генеральний директор якої Ілон Маск викликає дедалі більше невдоволення своєю діяльністю на чолі новоствореного департаменту «оптимізації» урядових витрат

До того ж, деякі великі компанії вже відмовилися від включення Tesla до своїх автопарків, серед них мережі Rossmann, Lichtblick і Badenova. Відомі власники Tesla, такі як співачка Шеріл Кроу та актриса Алісса Мілано, також продали свої автомобілі та публічно дистанціювалися від Ілона Маска.

В інтернеті набирають популярність наклейки з написом: «Я купив це до того, як Ілон збожеволів». Причиною називають як особисті скандали Ілона Маска, так і модельну лінійку компанії, що застаріла.

Також акції Tesla в понеділок, 10 березня, втратили 15% вартості, що стало найбільшим одноденним зниженням за останні чотири роки. Як зазначає Bloomberg, аналітики пов’язують це з переглядом прогнозів поставок, а також зі зростаючою негативною реакцією на політичну позицію Маска.