Трампівський Маск почав вимагати звіти про роботу в… італійців – ЗМІ
Працівники бази США в Італії впевнені, що не є федеральними службовцями, аби звітуватися Маску.
Цивільні працівники військової бази США в італійському місті Авіано отримали лист від Департаменту ефективності уряду (DOGE) США на чолі з Ілоном Маском, у якому від них вимагали звітів за свою роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Messagero Veneto.
Працівникам AAFES та шкіл при базі Авіано запропонували відповісти на лист, де від італійців вимагали описати свою діяльність протягом попереднього тижня у п’яти пунктах.Tweet