Трампівський Маск почав вимагати звіти про роботу в… італійців – ЗМІ

Працівники бази США в Італії впевнені, що не є федеральними службовцями, аби звітуватися Маску.

Цивільні працівники військової бази США в італійському місті Авіано отримали лист від Департаменту ефективності уряду (DOGE) США на чолі з Ілоном Маском, у якому від них вимагали звітів за свою роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Messagero Veneto.

На військовій базі в Авіано працюють 768 італійців, 150 із яких – при Торговельно-обмінній службі Армії та Повітряних сил США (AAFES), близько 20 – у школах, а решта – у службах 31 винищувального полку.

Працівникам AAFES та шкіл при базі Авіано запропонували відповісти на лист, де від італійців вимагали описати свою діяльність протягом попереднього тижня у п’яти пунктах.