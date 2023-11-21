Травмувались дві пасажирки та водій мікроавтобуса – ДТП у Вознесенському районі за участі трьох автомобілів (фото)

Вчора, 20 листопада, близько 11:30 на 166 км автодороги Н-14 «Кропивницький – Миколаїв», на вʼїзді в с. Возсіятське Вознесенського району, сталась дорожньо-транспортна за участі пасажирського мікроавтобуса Mercedes- Benz Sprinter, сполученням «Одеса-Черкаси», під керуванням 44-річного чоловіка, вантажного фургона марки «АС», за кермом якого перебував 33-річний водій, та легковика Renault Espace, під керуванням 60-річного водія.

У результаті автопригоди дві пасажирки 38-ми та 45-ти років, а також 44-річний водій пасажирського мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Інші учасники ДТП не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини вказаної події.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись до сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №1 Вознесенського РУП за адресою: смт Єланець, вул. Аграрна, 4, або за телефонами – (0259) 9-14-47, 0687320970, 102.

Вознесенське районне управління поліції