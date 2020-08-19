Тренер по слэклайну погибла во время урока: металлический элемент разбил женщине голову

Нелепым образом погибла 38-летняя тренер по слэклайну (ходьба по натянутой стропе) на юге Москвы. Порвалась стропа, из-за чего один из механизмов снаряжения пробил несчастной голову.

Как стало известно «МК», Елена, уроженка Перми, в тот роковой день занималась слэклайном со своим учеником. Тренировка проводилась в сквере на улице Серпуховский Вал, где живет слушатель.

Елена натянула стропу между двумя деревьями и начала демонстрировать мастерство. Трагедия произошла в 18.30, когда она шла по ленте. Неожиданно порвалась соединительная петля, которая используется для присоединения стропы к другой петле, закрепленной на дереве. И металлический механизм для натяжения и удерживания стропы в натянутом состоянии (он крепится к соединительной петле) вылетел из пазов. К несчастью, он отлетел не в сторону, а прямо в голову Елене. Она умерла на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы. «Скорая помощь» в течение часа пыталась откачать пациентку. Причина ЧП — скорее всего, бракованная петля, которая использовалась впервые. Как указано на сайте производителя, разрывная нагрузка составляет 3000 кг. Елена явно не могла создать такую нагрузку.

Спортсменка воспитывала 10-летнюю дочку и жила в частном доме в Подмосковье. Слэклайн был ее единственным заработком, официально она нигде не была трудоустроена. Елена выезжала к ученикам в разные районы Москвы, участвовала в соревнованиях, занимала первые места.