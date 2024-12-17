Третій російський танкер з мазутом із серії «Волгонефть» подав сигнал лиха в районі порту Кавказ у Чорному морі

За даними «Бази», на судні стався витік вантажу.

Капітан танкера “Волгонефть-109” подав сигнал лиха 17 грудня о пів на першу ночі. Капітан повідомив, що біля судна, яке перевозило 4000 тонн мазуту, порушено герметичність четвертого вантажного танка і мазут витікає в баластовий танк. При цьому герметичність корпусу судна не порушена, мазут у воду не витікає.

За даними джерел, на борту “Волгонефть-109” перебувають 14 членів екіпажу, їм нічого не загрожує. Капітану запропонували евакуювати екіпаж, але він відмовився і попросив змінити якірну стоянку — тепер «Волгонефть-109» знаходиться в районі Кучугури на південний схід від мису Пекло.

15 грудня два танкери, «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», зазнали краху в Керченській протоці. Після катастрофи мазут із танкерів прибило до берегів Краснодарського краю – пляжі почорніли від мазуту, постраждали тварини. Місцеві жителі називають те, що відбувається, екологічною катастрофою, на місці працюють понад 250 співробітників МНС.