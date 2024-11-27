Троє чоловіків загинули в автомобілі, який за вказівками Google Maps, в’їхав на недобудований міст і впав у річку

На мосту, зруйнованому раніше через повінь, не було бар’єрів чи попереджувальних знаків.

Джерело: The Times of India

Загиблими виявилися брати Нітін і Аджіт та їхній друг Аміт, які прямували на весілля.

Звинувачення у ненавмисному вбивстві отримали чотири інженери департаменту PWD та представник Google Maps. Влада зареєструвала справу за статтею про ненавмисне вбивство.

Місцева влада доручила перевірити всі дороги й мости в регіоні, а Google запевнив у співпраці зі слідством. // Букви

: