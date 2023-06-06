Троє людей загинуло, одна травмована в результаті смертельних автопригод на Прикарпатті (фото)

Обидві аварії з летальними наслідками трапились минулої доби на Косівщині. Від отриманих травм троє осіб загинуло, серед яких 16-річний підліток. Ще одну особу госпіталізовано. Поліція розпочала досудове розслідування.

Перша дорожньо-транспортна пригода трапилась 5 червня близько 18 години у селі Смодна, що у Косівській тергромаді. Як з’ясували поліцейські, 37-річний косівчанин, керуючи легковиком «Mazda 6», рухався заокругленою ділянкою автодороги. Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на огорожу житлового будинку. Опісля автівка перекинулась. У наслідок автопригоди керманич загинув на місці події. Двох пасажирів, 1993 та 1985 років народження, доставлено до лікарні. Від отриманих травм молодший із потерпілих помер. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наступна аварія трапилась о 23 годині в селі Рожнів. Попередньо поліцейські встановили, що 43-річний керманич автомобіля «Шкода А5», мешканець Харкова, який тимчасово проживає на Прикарпатті, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на велосипедиста. Останній рухався тротуаром в попутному напрямку. Від отриманих травм 16-річний велосипедист, мешканець Рожніва, помер в кареті швидкої допомоги. Керманича перевірено на стан сп’яніння. Результат – 0.97 проміле алкоголю в крові.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 – 1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватись Правил дорожнього руху, не сідати за кермо в нетверезому стані, не допускати ризикованих маневрів і дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися у несподіваній зміні дорожніх обставин. Пам’ятайте, що неухильне дотримання правил дорожнього руху, є запорукою збереження власного життя.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини