Троє людей загинули та ще троє постраждали в ДТП у Вознесенську (фото)

29 червня, близько 23:50 у місті Вознесенськ на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990, за кермом якого перебував 20 -річний чоловік та Suzuki Vitara.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19-ти і 23-ти років загинули, ще двоє пасажирів 22-х та 26-ти років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara.

Усі травмовані були доставлені до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 093-714-45-20 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області