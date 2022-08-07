Троє людей загинули та троє травмувалися внаслідок ДТП у Тернопільському районі (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася у суботу, 6 серпня, близько 13 год. поблизу села Озерна, що на Зборівщині.

За попередніми даними, водій автомобіля «SEAT», рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автівкою «Ford Focus». Внаслідок ДТП на місці події загинули водії обох транспортних засобів: 46-річний житель одного із районів Тернопільщини та 38-річний мешканець Львова. Ще один потерпілий – пасажир  «SEAT»  помер в лікарні.

Травми різного ступеню тяжкості також отримали троє людей:  пасажири з автомобіля  «SEAT» та 7-річний хлопчик з автомобіля «Ford Focus».

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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