Троє людей загинули в каналізаційній шахті в Новгороді-Сіверському

Близько 15 години 22 серпня до поліції надійшла інформація про те, що у місті Новгород-Сіверський в каналізаційну шахту на території приватного домогосподарства впали троє людей: батько, мати та їхній 17-річний син. Всі троє, на жаль, загинули.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Новгород-Сіверського райвідділу поліції, спеціаліст-криміналіст та слідчі слідчого управління обласної поліції, рятувальники ДСНС.

Попередньо відомо, що члени сім’ї по черзі провалилися у шахту всередині гаражу. Намагаючись витягнути один одного, люди загинули.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області