Троє людей загинули в каналізаційній шахті в Новгороді-Сіверському
Близько 15 години 22 серпня до поліції надійшла інформація про те, що у місті Новгород-Сіверський в каналізаційну шахту на території приватного домогосподарства впали троє людей: батько, мати та їхній 17-річний син. Всі троє, на жаль, загинули.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Новгород-Сіверського райвідділу поліції, спеціаліст-криміналіст та слідчі слідчого управління обласної поліції, рятувальники ДСНС.
Попередньо відомо, що члени сім’ї по черзі провалилися у шахту всередині гаражу. Намагаючись витягнути один одного, люди загинули.
Поліція встановлює всі обставини трагедії.
Відділ комунікації поліції Чернігівської областіTweet