Троє травмованих і один загиблий в ДТП на Кролевеччині (фото)

Сьогодні, близько 10:00 години, до відділення поліції № 1 (м. Кролевець) надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Кіпті-Глухів-Бачівськ». На місце події направилась слідчо-оперативна група поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 32-річний чоловік керуючи автомобілем «BMW» здійснив виїзд на смугу зустрічного руху транспортних засобів та допустив зіткнення з автомобілем «Toyota Camry», яким керувала 60-річна жінка. Внаслідок зіткнення 62-річна пасажирка «Toyota Camry» загинула на місці події, обидва водії та пасажирка «BMW» отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Наразі вирішується питання про затримання керманича «BMW» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області