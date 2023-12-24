Троє загиблих та троє травмованих внаслідок вибуху і руйнування будинку у Львові (фото)

За фактом розпочато кримінальне провадження.

23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причини вибуху, призначено експертизи.

Відділ комунікації поліції Львівської області