Це не вам вирішувати: головний рабин України відповів на маячню рашиста Лаврова щодо Зеленського

Він наголосив, що сучасні нацисти хочуть знищення інших народів і це не про Україну.

Головний рабин України Моше Реувен Асман виступив на захист президента України Володимира Зеленського, якого міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров назвав «чистим нацистом» та «зрадником єврейського народу», та наголосив, що в Україні немає етнічного конфлікту, а антисемітизм вважається кримінальним злочином.

«Хочу сказати, що український народ сьогодні бореться за свою незалежність і свободу. Ви вторглися сюди і почали війну, вбиваючи українців — не лише українців, а громадян України різних національностей: росіян, євреїв, татар та інших, які до вашого вторгнення жили тут у мирі, свободі та гідності. В Україні немає міжнаціонального конфлікту. … Але мені не потрібно нічого тобі доводити. Подивіться на себе, перегляньте свої вчинки і зрозумійте, що нацизм сьогодні втілюється в тих, хто намагається знищити цілі народи», – цитує його заяву посольство України в Ізраїлі у Facebook.

Він зазначив, що сучасні нацисти – це ті, хто хоче стерти з лиця землі інші держави, як от Ізраїль. Знищення останньої хочуть Іран та ХАМАС, яких підтримує Росія

«Ви вітаєте делегації ХАМАС і Хезболла, відмовляєтеся визнавати їх терористичними організаціями і навіть надаєте їм зброю, якою вони вбивають єврейських солдатів в Ізраїлі. Тому ваші висловлювання про нацизм є не лише аморальними – це повна маніпуляція», – вказав Моше Асман.

Він також додав, що лише єврейський народ може вирішити, хто герой, а хто ганьба його нації.

«Це не вам вирішувати. Ви можете зробити свій власний суд у своїй країні, але ми, єврейський народ, вирішимо за себе», – наголосив рабин.

Асман нагадав, що росіяни вбили його прийомного сина Антона і своїм вторгненням в Україну забрали тисячі невинних життів і він молитиметься за «справедливий вердикт» їхнім діям.

Напередодні Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський буквально за перші пів року свого президентства «перетворився на чистого нациста» та «зрадника єврейського народу». За його словами, Зеленського «науськали західні сусіди», які «привели його до влади». // Дзеркало тижня