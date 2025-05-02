Турецьке місто мимоволі опинилось «під кайфом» через утилізацію 20 тонн наркотиків
25 тисяч жителів турецького міста Лісе на сході країни мимоволі опинилось “під кайфом” через утилізацію 20 тонн конфіскованого канабісу.
Джерело: Türkiye Today.
18 квітня влада спалила 20 тонн наркотиків, пакунки з наркотиками склали їх у вигляді назви міста – “Lice”. Масштабна операція з утилізації наркотиків призвела до того, що густий дим від канабісу клубочився над містом протягом декількох днів, викликаючи у мешканців симптоми інтоксикації, включаючи запаморочення, нудоту і галюцинації.
“Так само як тютюновий дим шкодить пасивним курцям у закритих приміщеннях, дим від спалювання цих наркотиків може викликати серйозний дискомфорт, інтоксикацію, запаморочення, нудоту і галюцинації”, – заявив Яхья Огер, президент асоціації “Зелена зірка”, яка займається боротьбою із залежністю.
Навіть через п’ять днів після операції жителі продовжували боротися з її наслідками.
“Ми вже кілька днів не можемо відчинити вікна через запах наркотиків. Наші діти захворіли, і ми постійно ходимо туди-сюди до лікарні. Ми маємо цю проблему щороку”, – розповідав один з мешканців.
Знищений канабіс вартістю 10 мільярдів турецьких лір (понад $260 мільйонів) вилучили під час 226 антинаркотичних операцій, проведених протягом 2024 року. Влада використала 200 літрів дизельного пального для спалювання наркотиків. // БуквиTweet