Тячівські поліцейські затримали водія, який смертельно травмував велосипедиста

Вчора, 8 квітня, об 11:18, поліцейські отримали повідомлення від медиків Тячівської районної лікарні про те, що до них доставлено чоловіка, який отримав смертельні травми внаслідок ДТП.

Як встановили працівники слідчо-оперативної групи, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Миру в селищі Дубове. Також поліцейські встановили всіх учасників та попередні обставини аварії.

З’ясовано, що наїзд на потерпілого, який рухався на велосипеді, здійснив водій автомобіля «Skoda Octavia». За словами 21-річного водія автівки, він не зміг уникнути наїзду на велосипедиста через те, що із зустрічного напрямку руху його засліпило світло фар припаркованого автомобіля «Mercedes-Benz».

Від отриманих травм 52-річний дубівчанин помер на місці події.

21-річного водія авто освідчили – за кермом він перебував тверезим. Зараз він затриманий та перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування буде призначено ряд експертиз, для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії. Зокрема експерти встановлять на якій швидкості рухався водій «Skoda».

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області