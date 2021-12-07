У Бердянському районі внаслідок зіткнення легковика і вантажівки загинув водій «Hyundai Tucson»

Аварія сталася на трасі неподалік села Червоне Поле. Водій автомобіля «Hyundai Tucson» допустив зіткнення з автопоїздом у складі тягача «Man». 36-річний керманич кросовера загинув на місці. Відкрито кримінальне провадження.

6 грудня о 18 годині до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від очевидця про ДТП зі смертельними наслідками поблизу села Червоне Поле Бердянського району.

На місце події негайно виїхав наряд відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції, слідчі відділу розслідування злочинів в сфері транспорту, рятувальники ДСНС та медики.

Попередньо встановлено, що приблизно о 17:55 водій автомобіля «Hyundai Tucson» здійснював рух автодорогою «Одеса — Мелітополь – Новоазовськ», з боку села Осипенко в напрямку села Червоне Поле Бердянського району. Під час руху керманич скоїв зіткнення з автопоїздом у складі тягача «Man TGX» та спеціалізованого напівпричепа самоскида «BOODEX KIS 3», який зупинився і стояв в попутному напрямку, на проїзній частини, з ввімкненими сигналами аварійної зупинки. Після зіткнення автомобіль «Hyundai Tucson» злетів у кювет.

В результаті ДТП 36-річний водій кросовера загинув на місці події. Водій вантажівки 1999 року народження не постраждав.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Запорізької області