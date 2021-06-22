У Бердянську водій легковика скоїв наїзд на 82-річного велосипедиста, від отриманих травм пенсіонер помер на місці

20 червня о 03:45 до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що по проспекту Східному на перехресті з вулицею Петровський шлях сталася дорожньо-транспортна пригода в якій постраждав велосипедист.

На місце події негайно виїхали наряд відділу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, слідчий з розслідування злочинів в сфері транспорту та медики швидкої допомоги. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Встановлено, що водій автомобіля «ВАЗ» 1972 року народження, рухаючись по проспекту Східному скоїв наїзд на велосипедиста, який виїхав на перехрестя з вулицею Петровський шлях. Від отриманих тілесних ушкоджень 82-річний велосипедист загинув на місці події.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі слідчим, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, водію транспортного засобу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Працівники поліції закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватись Правил дорожнього руху, адже від ваших дій залежить життя і здоров’я інших!

Відділ комунікації поліції Запорізької області