У Бердичеві поліція встановила особу загиблого на залізниці чоловіка

Подія сталася вранці 14 січня на 27 кілометрі залізничної колії, неподалік залізничного вокзалу у райцентрі.

Близько 5:40 пасажирський потяг міжнародного сполучення “Пшемисль-Київ” смертельно травмував чоловіка, який, попередньо, йшов коліями у попутному напрямку. Внаслідок отриманих травм він загинув.

Наразі поліція встановлює причини та обставини смертельного травмування людини на залізниці у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Також поліцейські встановлюють особу загиблого.

Його прикмети: вік приблизно 70-75 років, повної тілобудови, волосся коротке світле, з сивиною.

Був одягнений у сірий светр, куртку, штани та кросівки чорного кольору.

Особливі прикмети: пухлина в області шиї з лівого боку.

Пізніше особу чоловіка встановили: це 64-річний бердичівлянин. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

Бердичівський районний відділ поліції