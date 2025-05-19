У Бердичівському районі внаслідок ДТП травмовано чотирьох людей (фото)

17 травня близько 13:10 у селищі Гришківцях сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Mazda», 22-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку м. Житомира, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Passat», під керуванням 28-річного жителя Вінницької області.

Унаслідок ДТП травми отримали обидва водії та пасажири автомобіля «Mazda». Усіх доставлено до медичних закладів.

Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Водночас правоохоронці звертаються до водіїв: під час керування автомобілем будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Обов’язково враховуйте час доби, стан проїзної частини та дорожнього покриття. Пам’ятайте, що дозволена швидкість руху у населених пунктах – 50 км/год.

Бердичівський районний відділ поліції