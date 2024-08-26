У Берегівському районі автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся: водій загинув, двоє пасажирів травмовані

У селі Астей Берегівського району сталася автопригода, внаслідок якої одна людина загинула, ще двоє отримали травми. За даним фактом поліція розпочала розлідування

23 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Астей на вулиці Головній сталася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими.

На місце події одразу ж виїхали співробітники Берегівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини автопригоди.

Відомо, що 52-річний житель села Чома Берегівського району на автомобілі «Seat» разом із двома пасажирами прямували із Берегова в село Астей. Дорогою водій не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль кілька разів перевернувся та зніс огорожі будинку.

Внаслідок аварії водій транспортного засобу помер на місці події. Його пасажири — 33-річна мешканка села Геча та 55-річний житель села Велика Бакта отримали травми. Останнього госпіталізували до лікарні.

Поліцейські встановили, що усі троє громадян, перед тим як сіли в автомобіль, вживали алкогольні напої. За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області